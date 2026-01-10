spot_img
Foto del día

Invierno en Hungría

Por: Proceso Digital
FOTODELDIA Szantod, 10/01/2026.- Fotografía tomada con un dron que muestra a cisnes desplazándose sobre la superficie congelada del lago Balaton, en Hungría, 10 de enero de 2026, mientras una ola de frío afecta al país desde hace varios días. EFE/Tamas Vasvari HUNGARY OUT

