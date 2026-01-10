Invierno en Hungría

Foto del díaInvierno en HungríaPor: Proceso Digital10 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión FOTODELDIA Szantod, 10/01/2026.- Fotografía tomada con un dron que muestra a cisnes desplazándose sobre la superficie congelada del lago Balaton, en Hungría, 10 de enero de 2026, mientras una ola de frío afecta al país desde hace varios días. EFE/Tamas Vasvari HUNGARY OUTFotografía tomada con un dron que muestra a cisnes desplazándose sobre la superficie congelada del lago Balaton, en Hungría, 10 de enero de 2026, mientras una ola de frío afecta al país desde hace varios días. EFE/Tamas Vasvari Noticias recientes NacionalesMás de 50 mil millones de lempiras perdió la ENEE en cuatro años NacionalesSuman cuatro recursos presentados en CSJ contra decreto-58-2025 y comisión permanente Portada DigitalPortada Martes 13.01.2026. PolíticaDiputados opositores aprueban iniciativa legislativa para desconocer decreto 58-2025 CalienteEnvían a Támara a exdiputado acusado de supuestas agresiones sexuales a menor de edad