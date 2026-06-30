Investigarán en la CSJ adjudicación construcción de salones durante período de Rebeca Ráquel

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigará la adjudicación de un proyecto de construcción de dos salones del Poder Judicial durante la administración de Rebeca Ráquel Obando.

Así lo confirmó la magistrada de la CSJ, Anny Ochoa, quien detalló que la construcción está contiguo al edificio principal de este poder del Estado.

Reveló que la construcción consiste en dos salas destinadas para salón de prensa, reuniones y celebraciones de plenos.

“Las mismas estaban cuantificadas en 15 millones de lempiras ha sido parte que serán sometidos a los correspondiente auditorías para ver si los valores se ajustan a las realidades”, dijo Ochoa.

Indicó que estos salones están a punto de ser inaugurados y se planea aprovechar los espacios físicos.

Ochoa señaló que esperará la auditoría que realice el TSC para que le indique las estimaciones de los valores y si se apegan a las cifras de construcción.

Manifestó que la investigación será de los valores ya que inicialmente se planteaba un presupuesto de 12.9 millones de lempiras, pero que superó los 15 millones. AG