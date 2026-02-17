Investigan robo en oficina parroquial de iglesia en Juticalpa

Juticalpa – En relación a una publicación realizada el pasado 10 de febrero en redes sociales, donde se informa sobre un supuesto hecho delictivo en una iglesia de Juticalpa, la Policía Nacional, a través de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Departamental de Prevención Nº15 (UDEP-15) realiza las diligencias investigativas necesarias que lleven a la resolución del caso.

– La interposición de la denuncia formal es fundamental para iniciar los procedimientos investigativos conforme al marco legal vigente.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el sacerdote encargado, el hecho ocurrió el martes 10 de febrero en horas de la noche, cuando personas desconocidas ingresaron por el área del jardín, forzando puertas de madera y ocasionando daños a la infraestructura de la oficina parroquial, donde funciona la secretaría.

El religioso manifestó que no se interpuso una denuncia formal por el temor a posibles represalias; sin embargo, cuando se conoció del hecho mediante información que circulaba en redes sociales, un equipo de agentes policiales se desplazó al sitio para verificar lo ocurrido.

Durante la inspección se constató que el sistema de cámaras de seguridad no se encontraba en funcionamiento, lo que limita la obtención de evidencia en video. Actualmente, se ubican posibles testigos, y descartan algunos perfiles a fin de concretar la captura de los sospechosos. JS