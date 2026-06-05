Investigan muerte violenta de joven en Choloma tras hallazgo en residencial Los Castaños

Choloma- La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un joven de entre 16 y 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la entrada de la residencial Los Castaños, en Choloma, Cortés, con un impacto de bala en la cabeza.

El jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-10), Allan Sauceda, informó que al momento del hallazgo el cuerpo permanecía como desconocido en la zona y que no se ha logrado obtener información concluyente sobre lo ocurrido.

Las autoridades detallaron que en la escena se encontró un espejo de motocicleta, por lo que preliminarmente se maneja la hipótesis que la víctima habría intentado hurtar una motocicleta.

Según el reporte policial no se encontraron casquillos en la escena, por lo que se espera el dictamen de Medicina Forense para determinar con precisión la causa de muerte.

El caso continúa bajo investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras se realizan las diligencias para identificar al fallecido y esclarecer lo ocurrido en el sector. AD