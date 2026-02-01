spot_img
Investigan muerte de mujer en San Marcos, Ocotepeque

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – En el interior de un apartamento fue encontrada sin vida una mujer en el barrio Buenos Aires en San Marcos, Ocotepeque, occidente de Honduras.

La fémina fue identificada como Greysi Michel Flores, de 36 años.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles de su muerte, por lo que también se ha iniciado una investigación.

Las muertes de mujeres en Honduras no cesan, cada 33 horas una mujer pierde la vida de forma violenta.

En el presente año, más de una veintena de mujeres han sido asesinadas a nivel nacional. IR

