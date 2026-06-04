Investigan muerte de enfermera en San Manuel; pareja es señalada como principal sospechoso

San Pedro Sula– Las autoridades investigan la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, quien fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda en el municipio de San Manuel, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la pareja sentimental de la víctima figura como el principal sospechoso del hecho, luego de que surgieran indicios que apuntan a que la mujer habría sido presuntamente estrangulada dentro de su residencia.

Los organismos de investigación se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de evidencias y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la profesional de la salud.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso, ya que las diligencias investigativas continúan en desarrollo para capturar al responsable.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Elvia Mercedes Gómez han expresado consternación por su fallecimiento, mientras esperan que las investigaciones permitan conocer la verdad de lo ocurrido.

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