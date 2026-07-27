Investigan la muerte de hombre al interior de celda en Catacamas

Catacamas – En las últimas horas se registró la muerte de un hombre en el interior de una celda policial en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho.

El fallecido responde al nombre de Sergio Figueroa Martínez (36), residente en la colonia 3 de mayo.

El subinspector de la Policía, David Martínez, manifestó que el fallecido fue detenido el domingo tras recibir una denuncia de escándalo público y agresión a su esposa y su madre en la línea 111.

El detenido fue trasladado a la unidad metropolitana número 15 donde fue recluido en la celda policial.

Martínez informó que el detenido agarró su camisa y se colgó con ella en una de las verjas de la celda.

Señaló que fue atendido por personal de la dirección policial de sanidad, fue trasladado con signos vitales hacia un centro asistencial, pero pereció por las heridas.

El subinspector arguyó que el fallecido ya había intentado quitarse la vida cuando residía en Estados Unidos basándose en relato de su madre.

Puntualizó que los hechos quedaron registrado en las grabaciones de las cámaras de seguridad para que las autoridades realicen las investigaciones para esclarecer el caso. AG