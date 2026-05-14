Investigan hallazgo de osamenta en Puerto Cortés que correspondería a joven desaparecida

San Pedro Sula – Autoridades investigan el hallazgo de una osamenta humana en el municipio de Puerto Cortés, la cual preliminarmente podría corresponder a Yorleny Alas, una joven que había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información brindada, equipos forenses realizaron el levantamiento correspondiente en la zona donde fueron encontrados los restos humanos, mientras familiares de la joven identificaron algunas prendas halladas en el lugar.

Sin embargo, las autoridades aclararon que será necesario esperar los resultados de las pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

El caso se mantiene bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de la persona o personas responsables del crimen.

Según las primeras indagaciones, todo apunta a que el principal sospechoso podría ser el mismo individuo señalado de haber abusado sexualmente de la hermana de la ahora occisa, línea investigativa que está siendo analizada por las autoridades competentes. IR