Investigan escándalo en Sedesol, presidenta dice será implacable y piden salida de Cuéllar y Cardona

Tegucigalpa – El nuevo escándalo que devela el drenaje de fondos públicos para la campaña electoral del Partido en el poder –Libre– es investigado por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, en tanto la presidenta Xiomara Castro solicitó que se rindan cuentas tras el video en el que el ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar abordan la trama de cheques para favorecer a correligionarios oficialistas en el occidente de Honduras.

La confabulación que salpica al ministro de Desarrollo Social (Sedesol) y a una de las diputadas oficialistas con mayor poder en el Congreso Nacional, y que además es vicepresidenta del Legislativo, ha vuelta a estremecer al país que no sale de un escándalo para inmiscuirse en otro.

A través de un video hecho público en las últimas horas, la congresista por Copán, Isis Cuéllar explica detalladamente cómo destinó los fondos gestionados con Sedesol: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al partido”, refiere la congresista en la conversación con el titular de Sedesol, José Carlos Cardona.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

Por su parte, el ministro Cardona responde con tono de complicidad: “Yo te iba a contar sobre ese tema… yo tengo un conocido ahí y me contó que ahí había una mujer que había hablado pestes de vos, que habías hecho un cheque a nombre de ella… Yo dije le voy a decir a Isis que hable con esa candidata estúpida que tienen ahí, que a cuenta de qué anda hablando esas cosas”.

La presidenta Xiomara Castro.

Presidenta Castro advierte que será implacable

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rompió el silencio tras el suceso que implica a los dos miembros de Libre en presunto desvío de dinero público para favorecer a correligionarios en la campaña electoral.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria exigió una investigación inmediata y advirtió que no tolerará actos de corrupción en su gobierno.

“El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible”, escribió la mandataria Castro. Además, instruyó a la Secretaría de Transparencia a presentar, en un plazo de 72 horas y en cadena nacional, un informe detallado sobre los recursos asignados por el Congreso Nacional a Sedesol mediante la Ley de Presupuesto.

La presidenta Castro fue enfática en desligar a su administración y al Partido Libre de cualquier responsabilidad en las presuntas transacciones reveladas en el video.

“He sido informada y doy testimonio de que ni el Partido Libre, ni la candidata presidencial, ni la Presidencia de la República hemos sido notificados, ni hemos conocido ni aprobado ninguna transacción de esa naturaleza en Sedesol, mucho menos en otra institución del gobierno”, subrayó.

La presidenta también advirtió que actuará con mano dura en caso de comprobarse irregularidades.

“Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción que ocasionen daño al Estado, a terceros o que violen los procedimientos establecidos en la ley”, enfatizó.

El MP comenzó una investigación de oficio.

Transparencia, MP y TSC entran a escena

Tras lo expresado por Castro, casi de forma inmediata y como sincronizados, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, informaron que investigan el suceso que retrata al actual gobierno.

Para el caso, el ministro de Transparencia, Sergio Coello prometió que en las siguientes 48 horas brindará un informe preliminar sobre lo acontecido por los fondos que entrega Sedesol.

El funcionario sostuvo que si se comprueba que hubo actuaciones al margen de la ley, quedará en manos del TSC y del Ministerio Público el siguiente proceso. Además, afirmó que no tolerará que los recursos sean manejados al margen de la ley y bajo sesgo político.

Mientras, el Ministerio Público comunicó que investiga de oficio lo denunciado en torno a los fondos destinados por la Secretaría de Desarrollo Social.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora detalló que la instrucción es para que fiscales se dediquen a la investigación de los desvíos de fondos de Sedesol.

“Serán los fiscales los que determinarán si al final de la investigación hay un acto de corrupción y liberar un requerimiento fiscal”, afirmó Mora.

De su lado, el TSC advirtió que también inició una investigación para ejecutar diligencias sobre lo denunciado en las últimas horas.

El vocero del ente contralor, Rodolfo Isaula citó que el pleno de magistrados ordenó una investigación desde la tarde del lunes tras trascender la denuncia pública. Adicionó, que los auditores pidieron información a las partes involucradas para llevar a cabo las diligencias.

Rasel Tomé pidió la salida de ambos correligionarios.

Desde Libre piden salida de Cuéllar y Cardona

El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) y exprecandidato presidencial, Rasel Tomé, se pronunció este martes enérgicamente solicitando que de comprobarse los hechos, ambos deben renunciar y abandonar la política.

“Nosotros, la gente de izquierda, no podemos ver el gobierno como un botín para enriquecerse ilícitamente, como lo hicieron los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Liberal”, expresó Tomé en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

El dirigente recordó que Libre nació desde la lucha popular y que el proyecto político que representa no puede ser manchado por conductas “bochornosas” que contradicen el ideal morazánico.

“El pueblo nos dio su mandato para actuar con ética revolucionaria y derrotar la corrupción. No podemos traicionar ese mandato, no somos iguales a ellos”, dijo.

En su mensaje, Rasel Tomé enfatizó que Libre no es igual que las cúpulas del bipartidismo que, según él, saquearon al país por años. “No somos los mismos, no se equivoquen. Nosotros venimos para cambiar las cosas y hay que demostrarle al pueblo que no somos como ellos”, apuntó.

Pidió directamente a la presidenta Xiomara Castro que destituya al ministro Cardona, y a la dirigencia de Libre, encabezada por Manuel Zelaya y la candidata presidencial Rixi Moncada, que exijan públicamente la dimisión de los implicados. Además, instó a que el Tribunal de Honor del Partido Libre actúe de inmediato para investigar y tomar medidas disciplinarias.

También solicitó al Ministerio Público que abra una investigación formal, reiterando que el combate a la corrupción debe ser coherente con los valores que dieron origen al partido. “Nosotros no podemos robarle al pueblo. Ellos están acostumbrados a eso. Nosotros no”, puntualizó. PD