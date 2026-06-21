Investigan asesinato de dos hombres en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán – Dos hombres fueron asesinados la noche del sábado en la comunidad de El Rosario, municipio de Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con el reporte, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando habrían sido interceptados por sujetos desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. Ambos fallecieron en el lugar del ataque.

En la escena quedaron los dos cuerpos sin vida junto a la motocicleta en la que se conducían.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las posibles motivaciones detrás del crimen.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya iniciaron las investigaciones que permitan esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables. AD