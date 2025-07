Investigación “video-cheque” es necesario para “desparasitar la clase política”: Diputado Altamirano

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano afirmó que la investigación sobre el escándalo del video cheque es necesario para su partido y para Honduras y en especial para “desparasitar la clase política”.

El diputado oficialista dijo no obstante que “una suspensión, mientras salen los resultados de esa investigación, no se puede expulsar a alguien hasta no ser demostrada su culpabilidad”, dijo al ser consultado si consideraba que la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, quien junto al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, protagonizan el mencionado escándalo.

(Leer) Libertad y Refundación atrapada en su propio tsunami político y de corrupción

Tras la filtración del video que desató el caso, Libre anunció la suspensión de la diputada Isis Cuéllar, no solo dentro del instituto político, sino que también del Congreso Nacional.

En este último caso, el legislador defendió que como el Legislativo no ha sesionado y el caso es urgente, no se puede esperar las sesiones para que ésta sea suspendida, pues esta facultad no le corresponde a un partido político sino que al pleno del Congreso Nacional, según varios expertos en la materia.

(Leer) Libre no puede suspender a Cuéllar de cargos de elección popular: Augusto Aguilar

Para Altamirano, una condena social, como la que ha recibido la diputada oficialista, es peor que una condena judicial.

El dipuado confirmó que este lunes está programada una reunión de la bancada de Libre. VC