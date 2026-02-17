Investigación UNAH: Innovador gel contra la leishmaniasis se probará en España con resultados alentadores

Tegucigalpa- Una investigación científica desarrollada por un equipo internacional permitió crear un medicamento en gel para tratar la leishmaniasis cutánea, el cual será probado en caninos en una clínica veterinaria de Murcia, España, marcando un nuevo avance en la lucha contra esta enfermedad.

La doctora Lilian Sosa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó que el proyecto, iniciado en 2015, busca ofrecer un tratamiento tópico, menos invasivo y con menores efectos secundarios que las terapias tradicionales.

El fármaco fue desarrollado en colaboración con científicos de la Universidad de Barcelona y la Universidad Técnica Particular de Loja, y sus resultados fueron publicados en la revista científica Gels, de la editorial MDPI.

Las pruebas demostraron que el gel tiene una alta efectividad sobre las lesiones sin generar toxicidad sistémica, lo que lo convierte en una alternativa prometedora tanto para humanos como para animales.

Tras el interés de un veterinario español, el producto será evaluado en perros con leishmaniasis, abriendo la puerta a futuras aplicaciones clínicas y a un posible proceso de patentamiento.

El periódico Presencia Universitaria destaca que el equipo investigador, estuvo integrado por científicos de la Universidad de Barcelona, la Universidad Técnica Particular de Loja de Ecuador y la UNAH, centró sus esfuerzos en la leishmaniasis cutánea, caracterizada por la aparición de lesiones y úlceras en la piel. El objetivo principal fue desarrollar una formulación tópica que evitara los efectos adversos de los tratamientos convencionales, conocidos por ser dolorosos, altamente tóxicos y con potencial daño renal.LB