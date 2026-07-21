Investigación por asesinato de cuatro primos en La Ceiba apunta a estructuras criminales

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó este martes que reforzó las investigaciones para esclarecer el asesinato de cuatro primos ocurrido el fin de semana anterior en La Ceiba, Atlántida, con el despliegue de equipos especializados en criminalística, inteligencia e investigación, quienes ya trabajan en la recolección de evidencias para identificar y capturar a los responsables.

El portavoz de la institución, comisionado Edgardo Barahona, detalló que el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, se encuentra al frente de las diligencias, que incluyen entrevistas, análisis de indicios y otras acciones investigativas para determinar quiénes perpetraron el crimen y cuáles fueron los móviles del hecho.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los cuatro jóvenes (dos adultos y dos menores de edad) fueron privados de su libertad el viernes pasado y posteriormente asesinados. Dos de los cuerpos fueron localizados el sábado y los otros dos durante la madrugada del domingo en distintos sectores de La Ceiba.

Barahona indicó que, por la forma en que ocurrió el secuestro y asesinato, una de las principales líneas de investigación apunta a la participación de integrantes de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas.

Asimismo, señaló que los investigadores estiman que entre cinco y seis personas armadas habrían participado en la interceptación de las víctimas.

Según la denuncia presentada por familiares, los cuatro jóvenes habían acudido a la vivienda de un pariente que los invitó a compartir una comida. Al salir del lugar fueron interceptados por hombres fuertemente armados, quienes los obligaron a subir a un vehículo y los llevaron con rumbo desconocido, donde posteriormente les quitaron la vida.

El portavoz policial aseguró que los equipos de la DPI, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección de Inteligencia Policial ya cuentan con una línea de investigación sólida; sin embargo, por tratarse de un caso sensible que involucra a cuatro familias, la información se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso. IR