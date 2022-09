Investigación internacional independiente en torno a muertes de aspirantes a la ANAPO, piden defensores de DDHH

Tegucigalpa- A tres se elevó el número de víctimas mortales en el caso de aspirantes a oficiales de la Academia Nacional de Policía (Anapo), después de una misteriosa situación donde varios fueron afectados y llegaron a hospitales, en ese sentido defensores de derechos humanos exigen que el caso sea resuelto de forma creíble.

En ese sentido, la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, es de la opinión que el caso debe ser intervenido y acompañado por una investigación internacional independiente.

También debe haber acompañamiento de organizaciones de Derechos Humanos para que se brinde un informe creíble, añadió.

A criterio de Rivera, lo que pasó en ese ese entrenamiento inicial, que generó la pérdida de tres vidas no ha sido claro.

Las vidas no se pierden si las personas no están sometidas a un factor externo que haga que su cuerpo no resista, por lo que “esa investigación la tienen que liderar órganos independientes», reiteró.

En los mismos términos se expresó a través de su cuenta de Twitter el sacerdote y defensor de derechos humanos, Ismael Moreno, quien escribió de forma textual: Exigimos informe creíble en torno a la muerte de tres ciudadanos en entrenamiento en la ANAPO. Cualquier retraso es violación a los ddhh.

LEER: Nueva polémica policial tras muerte de dos aspirantes en entrenamiento

De igual forma el padre Melo como es conocido recordó que hay otros casos pendientes por lo que exigió “seguimos en espera de un informe serio y aplicación de justicia sobre muerte violenta de aficionado en estadio ocurrido meses atrás”.

Se recuerda que la última muerte registrada fue la del doctor Kevin Jackniel Mejía Sánchez de 29 años de edad.

Asimismo, días atrás fallecieron el auxiliar de Policía asignado a la Dirección de Telemática, Jairo Josué Martínez Cruz; así como el abogado Ronald Javier Coello Coello.LB