Investigación contra Redondo no implica acusación: Leonel Núñez

Tegucigalpa – El abogado Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora del Gobierno de Honduras, dijo hoy que la investigación contra Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso Nacional no implica acusación.

El letrado señaló que la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los integrantes de la Comisión Permanente no implica una acusación, sino una etapa para determinar si existen indicios de la comisión de delitos relacionados con los hechos de enero.

«El hecho de que se esté investigando no quiere decir que se esté acusando, si la investigación arroja que cometieron algún tipo de delito, el requerimiento fiscal tendrá que ser presentado, siempre respetando el debido proceso y el estado de inocencia», expresó.

El jueves, el Ministerio Público presentó diligencias prejudiciales en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso que implica a los exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, entre ellos el expresidente Luis Redondo.

Las diligencias prejudiciales son una etapa investigativa que juramenta peritos y se realiza extracción de documentos a través de la cadena de custodia.

El pleno de magistrados de la CSJ ya nombró el juez natural que conocerá el expediente.

Los investigados son: Luis Redondo, la diputada Luz Angélica Smith, Hugo Noé Pino, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga, Osman Chávez, Edgardo Casaña, Juan Barahona, Carlos Raudales y Fabricio Sandoval.

Núñez indicó que el Ministerio Público deberá sustentar cualquier requerimiento con pruebas como videos, documentos, actas o declaraciones, además advirtió que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad y sin utilizar la justicia como un mecanismo de persecución o venganza.

En este caso se investiga una posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes funcionarios, usurpación de las funciones públicas y traición a la patria. (RO)