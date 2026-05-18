Investigación a excomisión permanente es un mensaje claro para los que abusan del poder: abogado Hermes Ramírez

Tegucigalpa – Según el abogado Hermes Ramírez, la investigación que desarrolla el Ministerio Público contra Luis Redondo y los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional representa un claro mensaje para los políticos que abusan del poder.

El profesional del derecho señaló que este tipo de acciones deben servir como precedente para fortalecer el respeto a la ley y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

El artículo 321 de la Constitución establece que todo funcionario público está sujeto a responsabilidad cuando se exceden de sus facultades.

Afirmó que en este momento solo hay una citación donde inicia la investigación, ellos se deben de presentar y en caso que haya responsabilidad penal habrá un requerimiento fiscal.

“Aquí lo importante es el mensaje que se debe de enviar que todo aquel funcionario público que cometa delitos debe de ser castigado sin importar el color político”, apuntó. IR