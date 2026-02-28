Inversionistas de Koriun vuelven a reclamar con marcha en Choloma

Choloma – Elementos policiales implementaron un dispositivo de seguridad en el sector del puente Kilómetro de Choloma, ante marcha pacífica por parte de inversionistas de la desaparecida empresa Koriun, quienes continúan reclamando la devolución de su dinero.

El grupo de protestantes pide al gobierno que les ofrezca respuestas a casi un año que se destapara el escándalo de estafa tipo ponzi.

Koriun ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

La empresa funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguró las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos, y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.

Por este caso, hay cuatro personas enjuiciadas por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir.

Policía los acompañó

Se establecieron controles preventivos con el propósito de garantizar el orden público, respetando el derecho constitucional a la libre protesta, siempre que no se generen daños a vehículos, infraestructura pública o privada, ni se obstaculice el flujo vehicular en este importante eje vial.

El dispositivo policial fue coordinado por el jefe por ley de la UMEP-10, Comisario de Policía Carlos Hernández, con el apoyo de otras unidades, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de disturbio y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, personal de Sanidad Policial junto a una ambulancia brindó acompañamiento a las personas en la marcha pacífica para brindar apoyo ante cualquier golpe de calor o complicaciones de la salud. JS