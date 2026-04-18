Inversionistas alemanes exploran instalar operaciones en Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, sostuvo este viernes una reunión estratégica con inversionistas y empresarios alemanes en la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, localizada en El Progreso, Yoro, quienes manifestaron un gran interés en instalar operaciones de manufactura de arneses para la industria automotriz en Honduras.

– El proyecto de manufactura de arneses en la ZIP El Porvenir podría generar hasta siete mil empleos en una primera etapa y duplicar esa cifra en el futuro.

El acercamiento forma parte de la agenda del Gobierno orientada a atraer inversión extranjera directa, fortalecer la industria nacional y abrir nuevas oportunidades de empleo formal para miles de hondureños.

Durante el encuentro se discutió el desarrollo de entre una y cuatro naves industriales, con una proyección inicial de hasta siete mil empleos directos en la primera etapa. Según lo expuesto por representantes del parque industrial, la expansión futura podría llevar esa cifra al doble.

La empresa interesada se dedica a la fabricación de arneses para automóviles, un segmento estratégico de la industria automotriz global que demanda mano de obra calificada, procesos técnicos especializados y altos estándares de calidad.

Confianza para invertir

El presidente Asfura destacó que el principal objetivo del Gobierno es generar condiciones reales para que más empresas internacionales decidan establecerse en el país.

“Estamos tratando de que más empresas vengan acá, capital extranjero a invertir a Honduras. Con las condiciones y facilidades que estamos brindando, podremos atraer estas inversiones extranjeras al país”, refirió.

Asimismo, subrayó que la confianza y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico.

“Eso es lo que estamos generando: confianza para la inversión, porque sin eso es imposible desarrollar Honduras. Es la verdadera manera de crear empleo y construir una Honduras más próspera”, afirmó.

Ventajas competitivas de Honduras

De su lado, el presidente del Consejo de Administración del parque industrial, Jason Hawit, explicó que los inversionistas valoraron positivamente la visión del Gobierno en materia de infraestructura, leyes proinversión, acompañamiento institucional y formación de talento humano.

Destacó que Honduras presenta ventajas competitivas importantes frente a otros mercados internacionales, entre ellas:

– Ubicación estratégica cercana a Estados Unidos

– Puerto Cortés como plataforma logística regional

– Mano de obra eficiente y trabajadora

– Menor rotación laboral

– Potencial de capacitación técnica dentro de parques industriales

– Mayor confianza institucional y seguridad jurídica

Según Hawit, factores como el aumento de costos de producción y la escasez de mano de obra en otros países están generando oportunidades que Honduras debe aprovechar.

Empleo y desarrollo

La instalación de una operación de esta magnitud tendría impacto directo en la economía nacional, especialmente en el Valle de Sula y zonas aledañas, al generar empleo formal, encadenamientos productivos y mayor dinamismo industrial.

El Gobierno reiteró que continuará acompañando este tipo de procesos, articulando esfuerzos con el sector privado y promoviendo una política activa de atracción de inversiones. JS