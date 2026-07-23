Inversiones extranjeras en pausa por incertidumbre sobre aranceles de EEUU, advierte la CCIC

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, advirtió que varias empresas internacionales mantienen en suspenso sus planes de inversión en Honduras mientras esperan el resultado de las negociaciones sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Según el dirigente empresarial, compañías de talla mundial han visitado el país con interés de establecer operaciones, atraídas por ventajas como la mano de obra calificada, la estabilidad laboral y la calidad de los productos manufacturados en Honduras. Sin embargo, señaló que la incertidumbre arancelaria está frenando la toma de decisiones.

Qubain afirmó que el arancel del 10 % ya ha generado un impacto negativo y alertó que, de incrementarse o mantenerse sin modificaciones, Honduras quedaría en una posición de mayor desventaja frente a países como Guatemala y El Salvador, lo que podría provocar que nuevas inversiones se dirijan a esos mercados o que empresas ya instaladas consideren trasladar sus operaciones.

El empresario también advirtió que un escenario desfavorable afectaría a la economía nacional, especialmente al sector maquilador y a miles de fuentes de empleo. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades hondureñas para negociar un acuerdo de manera “sabia” que favorezca al país y preserve su competitividad.

Finalmente, recordó que Estados Unidos anunció nuevos aranceles para decenas de países y sostuvo que, si esas medidas llegan a aplicarse a Honduras, la desventaja competitiva sería aún mayor, con el riesgo de una crisis económica de mayor alcance. LB