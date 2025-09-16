Inversión pública determina aumento de L 38 mil millones en Presupuesto 2026: Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión de Presupuesto y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino indicó que el aumento de 38 mil millones de lempiras que pide el Ejecutivo para el Presupuesto General 2026, viene determinado por la inversión pública.

El economista dijo que este incremento es “sumamente positivo”, ya que esta cifra busca apoyar el crecimiento económico del país, que según proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH) estará entre el 3.5% y 4% para 2025 y 2026.

El diputado oficialista indicó que la parte relacionada con la inversión productiva que incluye la propuesta de presupuesto es alta, de unos 13 mil millones de lempiras, a nivel de la administración central. “Es una variación del 5 %, mientras que la administración descentralizada por la inversión social y productiva es de 25 mil millones”, detalló.

El parlamentario destacó además el presupuesto solicitado para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), enfocado a inversiones en líneas de distribución y el inicio de la represa El Tablón, así como los análisis de otras represas menores.

Noé Pino hizo un llamado a las bancadas de oposición para que respalden la propuesta enviada por el gobierno antes del 31 de diciembre, de forma que se cumpla con la ley, en los plazos correspondientes.

“En importantísimo que tengamos conciencia de que no se puede atrasar la aprobación de presupuesto. Eso no le hace daño a un partido político en particular, sino que le hace daño a la sociedad hondureña”, dijo. VC