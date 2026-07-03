Inversión pública con rezago en primer semestre, persiste falta de ejecución de Presupuesto

Tegucigalpa – Mientras el Gobierno ha recaudado más de 190 mil millones de lempiras en lo que va de 2026, la ejecución del presupuesto nacional avanza a un ritmo más lento, especialmente en el área de inversión pública, donde apenas se ha utilizado poco más de una quinta parte de los recursos disponibles.

– Ejecución del gasto público apenas supera el 30 %; inversión productiva apenas llega al 23.2 % a los últimos días de junio

– Más del 60% de instituciones están por debajo del 10% o en 0%

Datos oficiales de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), revelan que el Gobierno ha percibido L190,977 millones en ingresos, únicamente ha ejecutado L159,018 millones en gastos y apenas L3,322 millones en inversión pública, dejando una amplia brecha entre la disponibilidad de recursos y su transformación en obras y proyectos.

La cifra más preocupante corresponde al Programa de Inversión Pública, que indica un significativo retraso en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo productivo y programas sociales, evidenciando retrasos en proyectos de infraestructura, desarrollo social, agricultura y otras iniciativas de capital.

Inversión pública apenas 29.9 % y múltiples instituciones con 0%

La ejecución de la inversión pública en Honduras registra un desempeño preocupante, alcanzando apenas un 29.9% en total, según datos del Programa de Inversión Pública, lo que evidencia retrasos generalizados en la ejecución de proyectos estratégicos del Estado.

En el renglón de inversión productiva, el promedio de ejecución es de 21.3%, con una amplia lista de instituciones que reportan 0% de ejecución, entre ellas el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Empresa Nacional Portuaria, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el programa Ciudad Mujer, entre otros.

También se observan niveles muy bajos en instituciones claves como la Secretaría de Educación (2.3%), el Registro Nacional de las Personas (2.2%), la Secretaría de Salud (9.3%) y la Secretaría de Trabajo (5.5%), lo que refleja dificultades en la puesta en marcha de proyectos de impacto social.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Baja ejecución es histórica

El ministro de Finanzas Emilio Hernández Hércules dijo que, “con el tema de la ejecución tenemos malos ejecutadores de presupuesto y lo digo sin color político esto es histórico”; agregó que en la actual administración hay instrucciones para ir revisando los avances en la ejecución de forma mensual y que para el mes de agosto se podrá saber qué secretarías están ejecutando para reasignar presupuestos a las instituciones que sí lo estén haciendo.

Hernández Hércules reconoció este jueves que hay una baja ejecución del Presupuesto General alegando que esta herramienta solo ha estado dos meses a la disposición de las instituciones del Estado.

Reveló que solo se ha ejecutado un 33.4 % del presupuesto en el primer semestre, aunque resaltó que es una cifra cinco veces superior al primer año del gobierno de Xiomara Castro.

“La gestión de Asfura ha multiplicado por cinco esa ejecución llevándolo a 33.4 % en el primer semestre, sigue siendo muy baja y todos estamos de acuerdo”, dijo a la prensa.

La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, en relación con el tema del presupuesto de Salud, dijo que lo asignado no es lo suficiente, sin embargo, el principal problema es la falta de eficiencia en la ejecución de este.

En entrevista con Proceso Digital, añadió que, aunque se mejore la asignación sin tener claro el plan y sin establecer herramientas de transparencia y adecuados procesos no mejorará la ejecución, al tiempo que lamentó que históricamente se han dejado de ejecutar millones. En ese sentido instó a mejorar los procedimientos y eso haría una ejecución más exitosa.

Blanca Munguía, de ASJ.

Mejor ejecución y formación de capital

Sin embargo, algunas entidades muestran mejores resultados, como la Secretaría de Infraestructura y Transporte con 34.8% en inversión productiva y 51.4% en formación de capital fijo, además de la Universidad Nacional de Agricultura, que destaca con una ejecución del 90.3%, siendo la más alta del sistema.

En contraste, la formación bruta de capital fijo (FBCF) también presenta rezagos significativos, con múltiples instituciones registrando 0% de ejecución, incluyendo programas de vivienda, energía, desarrollo rural y entidades de regulación.

Entre los casos más destacados positivamente figura el Fondo Hondureño de Inversión Social, que reporta una ejecución de 99.8% en FBCF, además del Ministerio Público con 48.8% y la Procuraduría General de la República con 40.4%.

CHE culpa a presupuesto tardío

El Colegio Hondureño de Economistas, alertó de laa baja ejecución presupuestaria en el Gobierno hondureño y culpó a la tardía en la aprobación del Presupuesto General de ingresos y egresos.

(LEER) Economistas alertan de baja ejecución presupuestaria gubernamental y culpan a tardía aprobación de Presupuesto

“Se ha ejecutado alrededor de un 34% durante este primer semestre del año. Creo que es la factura de no haber priorizado la aprobación del presupuesto desde el inicio del año”, expresó Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández.

El Presupuesto General de la República fue aprobado el pasado 21 de abril por un monto de 444 mil 335.8 millones de lempiras (16 mil 758.4 millones de dólares) correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Alejandro Kaffatti, del Cohep.

Cohep: Baja ejecución de inversión pública mantiene estancada la economía

El oficial de Política Pública del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffatti, en entrevista con Proceso Digital señaló que la baja ejecución de la inversión pública continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y la generación de empleo en Honduras.

Kaffatti explicó que, por lo general, durante el primer año de gobierno se registra una baja ejecución presupuestaria debido a que muchos ministros atraviesan una etapa de aprendizaje y adaptación a sus funciones. Sin embargo, sostuvo que más importante que el monto aprobado en el presupuesto es la capacidad del Estado para ejecutar los recursos de manera eficiente y transparente.

El representante del Cohep indicó que el Gobierno debe implementar herramientas que agilicen la ejecución de obras públicas y garanticen el uso adecuado de los fondos.

Asimismo, reconoció que uno de los principales obstáculos es que el actual esquema de compras y contrataciones del Estado se encuentra obsoleto, lo que retrasa los procesos de licitación, principalmente en proyectos de gran envergadura.

En ese sentido Kaffatti instó a las autoridades a definir los sectores estratégicos que deben priorizarse para impulsar la generación de empleo y desarrollar políticas públicas orientadas a dinamizar la economía.

«Hoy la economía sigue prácticamente estancada, como en años anteriores, debido a la falta de ejecución de los fondos públicos y a la escasa atracción de inversiones, factores que impiden un mayor crecimiento económico», concluyó.

El panorama general revela una marcada concentración de la ejecución en pocas instituciones, mientras la mayoría del aparato estatal presenta rezagos importantes, especialmente en sectores sociales como educación, salud, agua potable y desarrollo comunitario.

Expertos en administración pública señalan que estos niveles de ejecución podrían afectar el impacto del gasto público en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, debido a la limitada conversión del presupuesto en proyectos concretos, que sigue persistiendo de administración en administración. LB