Inversión privada en transmisión y generación eléctrica comenzará a reflejar resultados en año y medio, prevé la CREE

Tegucigalpa – La inversión privada en infraestructura energética comenzará a tomar protagonismo en el país, especialmente en el área de transmisión eléctrica, cuyos primeros resultados podrían observarse en un plazo aproximado de entre un año y año y medio, estimó este lunes el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales.

– “El sector privado lo que hará con esta apertura es llenar el hoyo de inversión que la ENEE no puede cubrir porque no tiene la solvencia financiera para hacerlo”, dijo y agregó que la reducción de pérdidas se debe abordar por muchos años.

El funcionario explicó que esta apertura permitirá la participación del sector privado en el desarrollo de líneas de transmisión mediante procesos de licitación competitiva, lo que posteriormente se extenderá a proyectos de generación eléctrica. Estas acciones buscan garantizar precios más bajos y competitivos para los abonados, en beneficio del sistema energético nacional.

Corrales destacó que uno de los pilares de este proceso será el fortalecimiento institucional y la profesionalización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aspectos clave para asegurar la transparencia y eficiencia en las licitaciones.

En cuanto al impacto financiero, el titular de la CREE señaló que los cambios se reflejarán principalmente en dos áreas. La primera es la separación de las empresas dentro del sistema eléctrico, lo que permitirá una gestión más especializada y orientada a resultados.

Esta reestructuración facilitará mejoras en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, así como en los sistemas de recaudación y cobranza. “Una empresa enfocada en su rentabilidad podrá avanzar de forma más efectiva en la reducción de pérdidas”, señaló.

El segundo componente clave será la inversión en infraestructura. Según Corrales, la participación privada permitirá cubrir el déficit de inversión que actualmente enfrenta la ENEE debido a su limitada capacidad financiera.

Además de las licitaciones públicas, también se contempla la posibilidad de recibir propuestas directas del sector privado para la construcción de nuevas líneas de transmisión, siempre que estas respondan al interés de los usuarios.

El funcionario advirtió que la mejora en los indicadores financieros de la estatal eléctrica no será inmediata. La reducción de pérdidas, uno de los principales problemas de la ENEE, es un desafío estructural que tomará varios años en resolverse.

“El problema es profundo y no se soluciona de la noche a la mañana”, subrayó Corrales, quien añadió que también será necesario avanzar en la reestructuración de la deuda para aliviar la carga financiera de la empresa.

En ese sentido, reiteró que los cambios serán progresivos y dependerán de múltiples factores, aunque las medidas en curso representan un paso importante hacia la sostenibilidad del sistema eléctrico hondureño. JS