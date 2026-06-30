Inversión extranjera directa cae 27 % en Honduras durante el primer trimestre, según el BCH

Tegucigalpa- La inversión extranjera directa (IED) mantuvo su tendencia de desaceleración en Honduras durante el primer trimestre del año al registrar una caída del 27 %, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH).

Las cifras oficiales indican que los flujos de inversión pasaron de 292 millones de dólares en el mismo período del año anterior a 213 millones de dólares, lo que representa una reducción cercana a 79 millones de dólares.

El informe del BCH señala que el principal soporte de la inversión extranjera provino de las utilidades reinvertidas por empresas que ya operan en el país, lo que evidencia que la mayor parte de los recursos procede de compañías establecidas y no de la llegada de nuevos inversionistas.

El banco emisor también destaca que la captación de nuevos capitales continúa siendo limitada, un comportamiento que confirma la pérdida de dinamismo de la inversión extranjera en la economía hondureña.

A este panorama se suma una salida neta de 240.2 millones de dólares en operaciones de endeudamiento entre empresas, principalmente vinculadas a la industria maquiladora y a créditos comerciales, un factor que incidió en el desempeño general de los flujos de inversión durante el período analizado.

Los resultados reflejan el desafío que enfrenta el país para atraer nuevas inversiones productivas en un contexto de menor ingreso de capital extranjero.LB