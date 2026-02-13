Inversión china avanza con megaproyecto textil en Choloma

Tegucigalpa– El reconocido grupo textil chino Texhong avanza en la ejecución de su proyecto de inversión en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, considerado uno de los más importantes del sector industrial en Honduras.

El proyecto, que se desarrolla sobre una extensión superior a las 400 hectáreas, contempla la construcción de un moderno parque industrial textil, así como una planta fotovoltaica con capacidad de generación superior a los 300 megavatios, lo que permitirá abastecer de energía limpia a las operaciones productivas.

La inversión estimada alcanza los 400 millones de dólares y se proyecta la generación de al menos 7,000 empleos directos, lo que representa un fuerte impulso para la economía local y regional, especialmente en un contexto de alta demanda laboral.

Una vez concluido, el complejo industrial complementará la industria textil ya existente en el Valle de Sula, fortaleciendo la cadena de valor, atrayendo nuevos proveedores y promoviendo un modelo de desarrollo.

Actualmente, la inversión china ya se encuentra en fase activa de construcción del parque industrial, con trabajos de infraestructura que avanzan a buen ritmo, según fuentes vinculadas al proyecto.