Invasores siguen ocupando la propiedad de ministra de Turismo en Tela

Tegucigalpa – Tras más de un mes desde que la propiedad de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, en Tela fue ocupada ilegalmente por grupos invasores, la funcionaria sigue negociando para que le sea devuelta.

Gómez afirmó que las invasiones de tierra en zonas turísticas, como le ocurrió con su propiedad en Tela, aunque defendió que Honduras está viviendo un momento político preelectoral donde este problema se ha utilizado como un mecanismo para atacar al gobierno.

La funcionaria dijo que el gobierno está claro que se debe respetar la propiedad privada, pero que “definitivamente es una cuestión de tiempo, estamos hablando con estos grupos y estoy segura que vamos a llegar a un consenso”.

Sobre la recuperación de su propiedad indicó que no la han desalojado, “pero sí tengo fe de que pronto me la van a devolver”. VC