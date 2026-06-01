Invasiones: crimen, vacío legal y un Estado rebasado

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital Lilian Bonilla) – La problemática de las invasiones de tierra en Honduras ha dejado de ser únicamente un conflicto agrario y se ha convertido en una compleja red donde convergen desigualdad social, ausencia de seguridad jurídica, crimen organizado, corrupción institucional y disputas políticas que amenazan la estabilidad económica y social del país, pero no es algo nuevo es un problema estructural más de los tantos que tiene el país.

– Bajo Aguán: 20 muertos reabre una herida histórica marcada por invasiones, desigualdad y estructuras criminales.

– Entre 70 mil y 100 mil hectáreas de tierra invadidas en Honduras, reporta sector privado. INA reporta 31 mil manzanas de palma africana invadidas.

– El ministro del INA, Javier Talavera, anunció que la meta de titulación para 2026 pasó de 4,500 a 8,000 títulos de propiedad, priorizando además a mujeres campesinas.

Las recientes muertes registradas en la zona de Bajo Aguán, 20 vidas perdidas que dejaron luto y dolor para sus familias y una herida abierta en la sociedad, reavivaron el debate nacional sobre la tenencia de la tierra y dejaron al descubierto un escenario mucho más profundo y delicado de lo que históricamente se ha reconocido.

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Javier Talavera, ministro del INA.

Crimen organizado y control territorial

Uno de los elementos más alarmantes que ha emergido en los últimos años es la infiltración del crimen organizado en conflictos de tierra, particularmente en zonas productivas de palma africana y áreas estratégicas del norte del país.

El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, aseguró a Proceso Digital, que los recientes hechos violentos en el Bajo Aguán no estarían protagonizados por organizaciones campesinas legítimas, sino por estructuras criminales interesadas en controlar la producción y comercialización de fruta de palma.

“Según inteligencia del Estado, son bandas del crimen organizado que buscan apoderarse de la fruta y generar ingresos”, afirmó. “Los verdaderos campesinos no son invasores. Ellos buscan resolver las necesidades del campo de forma correcta y legal”, sostuvo.

Talavera enfatizó que, como abogado y titular del INA, mantiene una postura de respeto a la propiedad privada y aseguró que su gestión no promoverá ocupaciones ilegales de tierras. Fuentes denuncian vínculos entre invasiones de tierra, crimen organizado y corrupción institucional en Honduras

Una fuente anónima de la zona noratlántica del país confió a Proceso Digital, que detrás de muchos conflictos relacionados con invasiones de tierra en Honduras existen estructuras vinculadas al crimen organizado, según la fuente, el problema agrario no se limita únicamente a disputas por acceso a tierras, sino que involucra redes de narcotráfico, intereses económicos y cooptación de instituciones públicas encargadas de garantizar la seguridad jurídica.

“Hay muchos temas de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y cooptación institucional alrededor de las invasiones de tierra. También influye fuertemente el tema político”, afirmó.

Corrupción institucional y cooptación política

La persona entrevistada sostuvo que “Hay alcaldías secuestradas por el crimen organizado y eso no es nuevo en Honduras”, denunció.

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Asimismo, señaló presuntas irregularidades dentro de instituciones vinculadas al manejo de tierras, entre ellas la Policía Nacional, el Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Nacional Agrario (INA); “en el INA hay que hacer una intervención porque hay niveles de corrupción bárbaros ahí, para el caso hay funcionarios que ganan 25,000 lempiras pero que tienen propiedades valoradas en 50 o 60 millones de lempiras, luego los dueños legítimos deben enfrentar largos procesos judiciales para recuperar sus tierras”, manifestó.

En ese sentido, las denuncias refieren manipulación de títulos de tierras, protección de invasores, emisión irregular de documentos y supuestos vínculos entre funcionarios y estructuras criminales.

Entre las denuncias en contra de funcionarios o exfuncionarios del INA, figuran algunas hechas en contra del exsubdirector Rafael Alegría, mencionado en más de una ocasión en irregularidades sobre temas agrarios, recientemente el Ministerio Público recibió denuncia en contra del exfuncionario por entregar un título de propiedad definitivo — según denuncia en poder de PD— a sabiendas que es un terreno privado, título que fue otorgado por un valor fijado a favor del INA, por más de 3 millones de lempiras. Los denunciantes piden que una vez constatados los hechos punibles el MP presente formal requerimiento en contra del exfuncionario.

En este punto Proceso Digital consultó al ministro del INA, a lo que el abogado Talavera respondió de manera contundente: No le voy a decir que soy omnipresente ni omnipotente para evitar que algún empleado del INA cometa un acto de corrupción, pero si yo me doy cuenta y tengo las pruebas necesarias, lo voy a mandar a la Fiscalía para que haga las investigaciones.

Al pueblo hondureño, yo les puedo asegurar que cualquier situación anómala de cualquier funcionario o empleado del INA, agradecería que me la hagan saber para hacer los correctivos necesarios, porque ya es tiempo de acabar con esas prácticas malas que han llevado al país a tener grandes problemas. En el caso específico de Rafael Alegría el ministro Talavera reconoció tener copia de la denuncia, pero dijo que serán los entes acusadores como MP y TSC, los que determinarán si hay o no responsabilidad.

La fuente anónima también advirtió que actualmente las estructuras dedicadas a invasiones estarían enfocándose en propiedades de alta plusvalía, especialmente en municipios estratégicos del norte del país.

Como ejemplo, mencionó el caso de Villanueva, donde —según indicó— existen terrenos invadidos valorados entre 70 millones a 500 millones de lempiras, situación que genera incertidumbre entre inversionistas. “¿Quién va a querer invertir en estas zonas si no existe seguridad jurídica?”, cuestionó.

Además, sostuvo que grupos armados ligados al crimen organizado controlan territorios productivos y utilizan mano de obra campesina para actividades relacionadas con la extracción y comercialización de fruta de palma africana.

También mencionó el caso de La Lima, donde —según dijo— estructuras criminales como la denominada banda “La Kleivona” habrían mantenido control territorial sobre miles de manzanas de tierra.

La fuente afirmó que estas organizaciones operan con protección armada, vehículos de alto valor y supuestos vínculos políticos.

Otro de los problemas señalados fue el desplazamiento de comunidades en zonas forestales, donde supuestamente grupos criminales ejercen presión sobre pobladores para adquirir tierras en condiciones irregulares y explotar recursos naturales.

“En algunas zonas forestales desplazan comunidades enteras, presionan para comprar las tierras bajo amenazas, violencia y hasta pérdida de vidas humanas”, aseguró la fuente.

Finalmente, describió el panorama como un “paraíso armado” donde convergen estructuras criminales, intereses económicos y actores políticos.

Ramiro Medina.

Un vacío legal que alimenta el conflicto

Diversos sectores coinciden en que el actual marco jurídico agrario es insuficiente para resolver la crisis.

El abogado Ramiro Medina, también consultado por Proceso Digital, advirtió que mientras no existan reformas al Código Penal y a la legislación agraria, los conflictos seguirán aumentando.

Reveló que existen estimaciones de aproximadamente 83 mil manzanas invadidas a nivel nacional entre áreas urbanas y rurales, aunque las cifras continúan actualizándose y podrían acercarse a las 100 mil manzanas, particularmente en zonas productivas.

Según Medina, Honduras carece de mecanismos rápidos y efectivos para resolver disputas de propiedad, lo que genera incertidumbre jurídica y facilita invasiones, procesos fraudulentos y conflictos prolongados. “La seguridad jurídica en la protección de la propiedad privada ha sido insuficiente”, afirmó.

El jurista señaló que actualmente existe una atención prioritaria a la protección del sector industrial, especialmente por su aporte a la generación de empleo, pero advirtió que se está dejando sin control el fenómeno de invasiones en zonas rurales y urbanas.

Medina explicó que ya existe un proyecto de reforma presentado ante el Congreso Nacional, el cual ha recibido recomendaciones y ajustes; sin embargo, recordó que en reiteradas ocasiones ha advertido que las reformas o análisis profundos suelen impulsarse únicamente después de hechos violentos o tragedias como masacres.

“El objetivo es evitar que las personas recurran a la invasión como mecanismo de acceso a la tierra, priorizando que quienes realmente necesitan vivienda o tierras puedan obtenerlas por vías legales”, señaló.

El abogado enfatizó que la seguridad ciudadana debe entenderse desde dos pilares fundamentales: la protección de la vida y la protección de la propiedad privada.

A criterio del jurista, la falta de certeza jurídica está afectando directamente la inversión nacional y extranjera, ya que muchos inversionistas consideran que no existen garantías suficientes para proteger sus bienes. Finalmente, el abogado consideró que esta situación evidencia un problema estructural complejo que requiere reformas legales, institucionales y operativas integrales para lograr una solución definitiva.

La otra cara del conflicto: desigualdad y pobreza rural

Desde el movimiento campesino se reconoce que la desigualdad en la distribución de la tierra sigue siendo uno de los principales detonantes de la crisis.

La secretaria del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), María Paulina Bejarano, señaló que miles de familias campesinas carecen de acceso legal a tierras productivas.

“La gente tiene necesidad de tierra y muchas veces ni siquiera existe claridad sobre si una propiedad es privada, nacional o ejidal”, expresó, en entrevista con Proceso Digital.

Bejarano reconoció que cuando una propiedad está legalmente inscrita, cualquier ocupación constituye usurpación; sin embargo, insistió en que el Estado debe buscar soluciones estructurales para evitar que la pobreza y la falta de oportunidades sigan alimentando el conflicto.

Entre las demandas más fuertes del sector campesino destacan programas de compra de tierras, legalización agraria y acceso a financiamiento para pequeños productores.

El impacto económico y el temor de inversionistas

La falta de seguridad jurídica también impacta de forma directa e indirecta la inversión privada, la generación de empleo y el desarrollo productivo. Algunos datos apuntan a pérdidas de 70 millones de lempiras diarios en fincas de la zona norte. Expertos también advierten que Honduras puede perder entre 300 mil a 400 mil empleos a causa de las invasiones de tierra.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo , ha advertido en reiteradas ocasiones que la violencia, las masacres y las invasiones de tierra están afectando seriamente la imagen de Honduras ante la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros.

Empresarios agrícolas y propietarios de tierras advierten que muchas zonas productivas enfrentan incertidumbre debido al riesgo de ocupaciones y conflictos prolongados.

La titular del Cohep, Anabel Gallardo.

La situación también afecta proyectos agrícolas, forestales, de infraestructura y turismo en distintas regiones del país.

En lo que va 2026, el Cohep reporta alrededor de 5,000 hectáreas adicionales invadidas durante el primer trimestre del año, en el departamento de Francisco Morazán, con lo que sumarían 70 mil.

Un conflicto histórico sin solución definitiva

La crisis agraria hondureña sigue reflejando profundas fracturas sociales y políticas acumuladas durante décadas. Mientras sectores campesinos reclaman acceso a la tierra y mejores condiciones de vida, propietarios e inversionistas exigen garantías jurídicas y protección estatal.

En medio de ambos extremos emergen estructuras criminales, intereses políticos y redes de corrupción que, según múltiples denuncias, aprovechan el vacío institucional para consolidar poder económico y territorial.

El desafío para Honduras no solo consiste en resolver invasiones de tierra, sino en construir un modelo agrario que combine legalidad, acceso equitativo, seguridad jurídica y combate frontal al crimen organizado. LB