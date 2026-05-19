Invasión en Roatán genera alarma, extranjeros denuncian ocupación de tierras y amenazas en sector Baymord

Tegucigalpa- Una situación de alta gravedad se reportan extranjeros radicados en el sector de Badymor, en el municipio de Santos Guardiola, Roatán, en Islas de la Bahía, donde un grupo de familias habría ingresado a propiedades privadas pertenecientes a inversionistas extranjeros, generando denuncias de amenazas y ocupación ilegal de terrenos.

De acuerdo con testimonios de miembros de la comunidad afectada, el hecho involucra terrenos propiedad de ciudadanos checos, eslovacos, canadienses y estadounidenses, quienes aseguran haber adquirido legalmente los predios hace varios años en la zona insular.

Un representante de la comunidad checa relató que varias personas ingresaron recientemente al área portando machetes, colocaron rótulos en diferentes lotes y comenzaron a marcar terrenos, asegurando que pertenecían a una familia y anunciando supuestas construcciones en los predios.

“Entraron como cinco muchachos con machetes y pusieron rótulos en la propiedad. Incluso comenzaron a marcar terrenos donde dicen que van a construir. Nos están diciendo que no tenemos derecho a estar aquí”, denunció.

El denunciante agregó que la situación ha generado temor entre los inversionistas extranjeros residentes en la zona, algunos de los cuales estarían considerando abandonar el país debido a la inseguridad y las amenazas recibidas.

“Estamos preocupados porque somos inversionistas extranjeros. Ya no se sienten seguros. Algunos amigos quieren vender, pero tampoco pueden porque las tierras están invadidas”, expresó.

Según el testimonio, algunos de los ocupantes habrían manifestado desconocer la legalidad de las propiedades y advertido a los propietarios que no reconocen sus derechos sobre los terrenos, lo que ha incrementado la tensión en la zona.

El representante señaló además que él logró construir su vivienda en el sector, pero que en los últimos meses se han intensificado los ingresos a propiedades privadas, acompañados de amenazas.

Ante esta situación, los afectados han solicitado la intervención urgente de las autoridades locales y del gobierno central para restablecer el orden y garantizar la seguridad jurídica en la zona.

La denuncia ha generado preocupación en el sector turístico e inmobiliario de Roatán, donde inversionistas extranjeros advierten sobre el impacto que estos conflictos pueden tener en la confianza y el clima de inversión en Islas de la Bahía.LB