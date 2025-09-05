Invasión de tierras puede provocar la pérdida de 400 mil empleos, advierte abogado

Tegucigalpa – El abogado Ramiro Medina, experto en conflictos de invasión de tierras, alertó este viernes que Honduras podría perder entre 300 mil y 400 mil empleos a causa de las invasiones de tierra.

El letrado recordó que solo en el Valle de Sula existen miles de hectáreas de tierra invadidas y estas están dejando de ser productivas a causa de las invasiones.

Si no se toman decisiones en este o a principios del próximo año, en los siguientes tres años se van a perder hasta 400 mil empleos, advirtió.

Los más afectados con este tema no son solo los empresarios ya que personas naturales también han reportado ser víctimas, dijo.

Las mayores invasiones se reportan en San Pedro Sula, Colón y algunos sectores de San Bárbara, detalló.

No solo se trata de pérdidas de empleos sino también de ahuyentar la inversión ya que al no existir seguridad jurídica no llega al país la inversión extranjera, zanjó. (RO)