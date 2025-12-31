«Intromisión vergonzosa de Trump amenazó la voluntad del pueblo hondureño», dice Zelaya

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras Manuel Zelaya dijo este martes, tras la declaración de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en los niveles para alcaldías y diputados, que la «intromisión vergonzosa» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «amenazó la voluntad del pueblo hondureño» en las urnas.

«La injerencia directa de los operadores políticos de los Estados Unidos, personificados en Donald Trump, cuya intromisión vergonzosa y antidemocrática amenazó la voluntad del pueblo hondureño, si votaba por Rixi Moncada, se convierte en un acto de agresión política fascista y neo-colonial cuando perdona al expresidente Juan Orlando Hernández. Joh», indicó Zelaya en la red social X.

Moncada fue la candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien quedó en el tercer lugar de los resultados oficiales de las elecciones generales con el 19,19 % de los votos.

Zelaya indicó que «regresó el Partido Nacional para el robo del siglo y consumar otro monstruoso fraude electoral!» y que ¡El pueblo hondureño no acepta la injerencia extranjera del Presidente Donald Trump y sus operadores en Honduras!».

El exgobernante, quien es el coordinador general del Partido Libre, además de esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, también denunció lo que él califica «el asalto del Partido Nacional a la Alcaldía del Distrito Central (Tegucigalpa, la capital hondureña) la que fue ganada por Jorge Aldana», oficialista, quien buscaba la reelección.

«La declaratoria del CNE (Consejo Nacional Electoral), con las consejeras secuestradas bajo presión externa, y la manipulación institucional e intervención extranjera descarada, no tiene ningún valor legal ni moral», afirmó el exmandatario, quien además considera que el ente electoral «desconoce las impugnaciones sobre actas y votos en 230 alcaldías y diputados en los 18 departamentos (del país), y consuma un fraude al servicio de la oligarquía, del bipartidismo corrupto y de agendas extranjeras que históricamente han empobrecido a Honduras».

Dijo además que «frente a esta usurpación de la soberanía popular» Libre no acepta la declaratoria del CNE, no reconoce resultados imperiales, ni avala el sometimiento.

También exigió «nulidad total del proceso electoral, conteo voto por voto, acta por acta, para demostrar el fraude y bajo observación independiente; garantías para la soberanía nacional frente a toda intervención externa» y que «se investigue la responsabilidad moral y política para los operadores del fraude».

«Convocamos a los colectivos (grupos militantes de Libre) y al pueblo a organizarse: en resistencia popular porque no nacimos para estar sometidos, ni ser vasallos, y somos de los que resistimos y luchamos en forma permanente. ¡La Patria, es Libre o no es Patria!», concluye el mensaje de Zelaya.

El CNE, que el pasado día 24 declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, quien además es apoyado por Trump, dio a conocer hoy los resultados finales de los niveles para alcaldías y diputados, que faltaban de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El plazo para dar a conocer los resultados vencía a última hora de este martes.

Según la declaración de hoy, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libre 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

El proceso de escrutinio estuvo marcado por retrasos técnicos, disputas internas en el organismo electoral y tensiones políticas.

Los hondureños votaron el pasado 30 de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. EFE