Introducen al CN decreto para derogar el pacto de impunidad 2.0 y revocar cartas de libertad

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano introdujo la tarde de este martes una iniciativa para derogar el decreto 04-2022, conocido como “Pacto de Impunidad 2.0” y que repartió cartas de libertad a personajes del Partido Libertad y Refundación (Libre), acusados por delitos de corrupción.

– Personajes como Enrique Flores Lanza, Edgardo Casaña, Marcelo Chimirri, Rodolfo Padilla Sunseri, Germán Ayala y Rafael Barahona fueron beneficiados por el decreto 04-2022.

Asimismo, el decreto ordena dejar sin valor ni efecto las cartas de libertad expedidas a personajes políticos que fueron acusados en los tribunales, algunos con sentencias firmes y otros con procesos en marcha ante la justicia hondureña.

La iniciativa es para derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto 04-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 02 de febrero de 2022, patentivo de la ley para la «Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan».

En la exposición de motivos, en el artículo 2: «dejar sin valor y efecto las cartas de libertad entregadas a personas beneficiadas por la amnistía otorgada en el decreto 04-2022 del 2 de febrero del 2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta».

La proyectista Lissi Matute Cano.

En el articulado 3, la diputada explica que «los jueces y tribunales deberán de revisar de oficio las causas penales en las cuales se haya otorgado carta de libertad o se encuentre pendiente para continuar con la judicialización inmediata, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la defensa».

Asimismo, «dejar sin valor y efecto el archivo administrativo otorgado en el Ministerio Público y sus dependencias, juzgados y tribunales de la República en los expedientes relacionados con los delitos descritos en el artículo 4 del decreto 04-2022 aprobado el 02 de febrero del 2022».

La diputada proyectista, Lissi Cano expresó que la iniciativa “no es ninguna vendetta política y tampoco un ajustes de cuentas”.

Defendió que “no vamos a defender pactos, sino que principios democráticos”.

El decreto fue turnado a la comisión de dictámen que encabeza el diputado Mario Alonso Pérez, que deberá presentar el respectivo informe en la sesión de mañana miércoles 25.02.2026.

El diputado de Libre, Rafael Sarmiento.

El diputado de Libre, Rafael Sarmiento señaló que este tipo de iniciativas sólo polarizan más a la clase política hondureña, al tiempo que expresó que “parece que tienen mucha prisa por aprobarlo”.

Cuestionó que al pedir la revocatoria de las cartas de libertad se desconoce el principio de retroactividad de la ley, al tiempo que adelantó Libre expresará su postura en la sesión del miércoles que es cuando se pretende aprobar el decreto.

Abogó para discutir proyectos de beneficio a la población y no entretenerse en estos decretos que únicamente ahondan las diferencias políticas.

El decreto 04-2022 se aprobó el 2 de febrero de 2022 y fue llamado Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009.

La amnistía abarcó a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.

Pese a que fueron acusados por delitos de corrupción pública, el Decreto de Amnistía amplia y plena aprobado bajo el paraguas de “presos políticos” en el Congreso Nacional que dirigió Luis Redondo, les abrió las puertas de prisión a prominentes personajes políticos del Partido Libertad y Refundación.

El decreto incluyó delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.

En su momento, el entonces ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuestionó la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia aprobada por la junta directiva legislativa que presidió Luis Redondo. JS