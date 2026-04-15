Intrascendentes juicios políticos, “la decisión ya está tomada”: Rafael Sarmiento

Tegucigalpa – A criterio del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento es “intrascendente” el proceso de juicio político que se le sigue a varios funcionarios electorales porque “la decisión sobre sus separaciones ya está tomada”.

Señaló que la narrativa empleada por el Partido Nacional y una facción del Partido Liberal es para justificar lo que están haciendo que es quitar a los funcionarios de Libre para poner los de ellos.

“Eso no es democracia, eso es persecución política, esa justicia selectiva, eso es debilitamiento de las instituciones del país”, expresó.

Sobre la supuesta participación como testigos de las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, Sarmiento refirió que es intrascendente porque las decisiones ya se tomaron incluso desde antes de comenzar con los juicios políticos.

“Vengan o no vengan, van a ser suspendidos. Lo único que quieren es fortalecer la narrativa de justificar por qué ellos deben de estar fuera. Quieren sacar a los representantes de Libre para poner a los de ellos. Eso no es fortalecimiento de la democracia, esa justicia selectiva de persecución política”, exclamó.

Recalcó que desde el oficialismo persiguen a la oposición y la quieren silenciar.

Finalizó que apenas el 18 % de la población aprueba de los juicios políticos, mientras más del 58 % de la población los desaprueban porque no comen eso y no se le resuelven sus verdaderos problemas.

Ya fue apartado del cargo a través del juicio político el fiscal general Johel Zelaya, y actualmente son sometidos a este procedimiento Mario Morazán, Marlon Ochoa, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía. JS