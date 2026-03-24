Intervienen los 21 centros penales del país

Tegucigalpa- El Coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informó esta mañana que se inició con una intervención de forma simultánea en los 21 centros penales del país.

-En las requisas hallan equipo de señal satelital de última generación en la Penitenciaría Nacional.

Indicó que con la acción se busca drogas y armas dentro de los centros penales.

Sostuvo que las requisas en todos los centros penales también son para contrarrestar las nuevas tecnologías que están saliendo como señal satelital.

“Nosotros como autoridad sabemos que debemos combatir esta nueva tecnología que está sirviendo para transmitir señales no autorizadas dentro de los centros penales y esto trae como consecuencia la existencia de llamadas ilegales que generan extorsión y sicariato”, detalló.

Dijo que hay reproductores de señales de internet por lo que se tiene que atacar ese flagelo.

“Buscamos que no salgan llamadas de ninguna cárcel, el crimen organizado siempre se reorganiza y busca las acciones para seguir cometiendo crímenes, es por eso que se está realizando de esta forma”, indicó.

Agregó que es importante realizar estas acciones a nivel nacional y de forma constante.

Informó que también se está realizando una reestructuración del personal de policías penitenciarios y si hay alguno que ha cometido ilícitos será puesto ante las autoridades competentes.

“Lo que queremos es garantizar con estas acciones una renovación del sistema penitenciario”, apuntó. IR