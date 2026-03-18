Intervienen estaciones y rutas de buses en Tegucigalpa ante ola de asaltos y extorsión

Tegucigalpa- La Dirección de Seguridad al Transporte Urbano (DSTU) inició este miércoles la intervención de varias estaciones y rutas de transporte público en Tegucigalpa, como respuesta al incremento de asaltos armados y denuncias de extorsión que afectan a conductores y usuarios.

La operación se desarrolla en coordinación con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), cuyos equipos ejecutan acciones preventivas e investigativas en puntos estratégicos del transporte urbano.

El portavoz de la DIPAMPCO, Mario Fu, explicó que las alertas recibidas a través de la línea 143 han permitido fortalecer las líneas de investigación para identificar y capturar a los responsables de estos delitos. Asimismo, aseguró que todas las denuncias son manejadas con estricta confidencialidad, garantizando el anonimato de los denunciantes.

Durante las intervenciones, agentes policiales realizan inspecciones en terminales y unidades de transporte, recopilando información sobre conductores, cobradores y despachadores. El objetivo es determinar si existe algún tipo de colaboración con bandas delictivas responsables de asaltos o estructuras dedicadas al cobro de extorsión.

Las autoridades indicaron que estas acciones incluyen labores de inteligencia orientadas a esclarecer denuncias ya registradas y dar con los responsables de los cobros ilícitos que afectan al sector transporte, tanto en la capital como en otras zonas como el Valle de Sula.

Finalmente, la DSTU llamó a la población a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales.LB