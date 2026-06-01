Intervienen 14 puntos de taxis por investigaciones relacionadas con extorsión en la capital

Tegucigalpa– El subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que un total de 14 puntos de taxis han sido intervenidos en la capital hondureña como parte de las acciones dirigidas a combatir el delito de extorsión que afecta al sector transporte.

Según detalló las investigaciones desarrolladas por las autoridades han permitido identificar distintos mecanismos utilizados para exigir pagos ilícitos a conductores y propietarios de unidades de transporte público.

Explicó que, contrario a la percepción generalizada, las extorsiones no son ejecutadas únicamente por estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas, sino que también se han detectado otros actores involucrados en estas actividades delictivas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, algunos empleados del rubro del transporte público e incluso familiares de estos habrían participado en esquemas de cobro ilegal, aprovechando su cercanía con las operaciones del sector para obtener dinero de manera ilícita.

Las autoridades señalaron que estas personas presuntamente se han confabulado para generar amenazas o exigir pagos a transportistas, afectando directamente a quienes laboran en este servicio esencial para la población.

Las intervenciones realizadas en los 14 puntos de taxis buscan recopilar información, identificar a los responsables y fortalecer las investigaciones que permitan desarticular las redes dedicadas a este delito. IR