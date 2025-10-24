Interventora condena declaraciones de Nasralla sobre privilegios a reclusos en cárceles

Tegucigalpa – La comisión interventora del sistema penitenciario condenó este viernes las declaraciones del presidenciable liberal Salvador Nasralla que señala que en las cárceles se otorgan privilegios a los privados de libertad y que son tratados como reyes.

A través de un pronunciamiento, consideró las declaraciones como falsas y malintencionadas.

Señaló que las declaraciones de Nasralla desacreditan el profesionalismo y compromiso ético y moral de cada miembro del sistema nacional penitenciario.

Enfatizó que se prohíbe en cada centro penitenciario la construcción o instalación de locales y puestos para la realización de actos de comercio y otros como la utilización de sus espacios para estos propósitos.

“Los centros penitenciarios son establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, conforme a los principios que rigen el sistema penitenciario”, cita el comunicado. AG