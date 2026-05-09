Intervenidos los municipios de Marcovia, El Triunfo y Choluteca ante sequía

Tegucigalpa – El alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix, afirmó este sábado que tres municipios de Choluteca, sur de Honduras, ya están siendo intervenidos por la FAO, una agencia de las Naciones Unidas (ONU), por seguridad alimentaria.

El sur de Honduras registra temperaturas arriba de los 41 grados Celsius.

“Ya Marcovia se está interviniendo con la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura) y las Naciones Unidas, por seguridad alimentaria, El Triunfo y Choluteca, también se van a intervenir”, dijo el edil.

Detalló que la crisis que se avecina por la sequía, está afectando no solo los 33 municipios que comprenden el Corredor Seco, sino que alrededor de 200.

Toda la zona está afectada, no se puede ni hacer pesca artesanal, indicó el edil..

Afirmó que todo el departamento de Choluteca debe de ser intervenido porque también el tema de granos básicos que no se puede sembrar, por la falta de agua, esto lo que genera es escasez de alimentos.

“Esperamos que este gobierno sí pueda terminar con algún proyecto hidroeléctrico para poder solventar parte de la problemática”, apuntó. IR