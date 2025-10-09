Intervención en el IHSS fue un total fracaso coinciden expertos

Tegucigalpa – El exministro de Salud, Roberto Cosenza calificó este jueves que intervención al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) como un total fracaso.

Cosenza recordó que al tomar posesión del cargo, la junta interventora del Seguro Social, liderada por la ministra de la Secretaría de Salud (Sesal), Carla Paredes, dijo que en el plazo de tres meses iban a solucionar la problemática de la institución en temas de medicamentos, insumos y equipamiento.

El galeno recordó que esa fue la misma promesa que realizó Paredes en la Sesal, sin embargo, “esta comisión que se nombró fue un completo fracaso porque lo hemos vivido y día a día lo viven los usuarios que llegan al Seguro Social”, refirió.

Por su parte, el exdirector del IHSS, Carlos Aguilar señaló a una falta de voluntad como la responsable de la crisis en la que ha caído esta institución público-privada.

“Lo que estamos viendo es el colapso de una institución, que más allá de la falla tecnológica de su sistema informático es una falla institucional, años de abandono, de falta de inversión tecnológica, de un plan de ciberseguridad, de capacitación, de liderazgo tecnológico y sobre todo de buscar la inversión inteligente, con visión de país, que permita que una institución tan sensible esté pasando por esta situación”, afirmó. VC