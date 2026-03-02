Intervención de instituciones dejará ahorro de L. 700 millones mensuales, según gobierno

Tegucigalpa – El secretario de prensa, José Argueta informó que la intervención de al menos siete instituciones públicas dejará un ahorro de 700 millones de lempiras mensuales a las arcas públicas.

Desglosó que son siete las instituciones intervenidas: SANAA, Ihcieti, Educrédito, Ferrocarril Nacional, Programa de Pérdidas de la ENEE, Inprema e Ihadfa, todas estas instituciones –según Argueta– no dieron respuestas a las exigencias de la población.

Se prevé un ahorro de 700 millones de lempiras mensuales para las arcas nacionales. “Estas oficinas deben eficientarse y rendir cuentas. Estas instituciones lo que tienen en común es que no están dando resultados”, recalcó.

Argueta mencionó que algunos de los empleados de estas instituciones podrán ser removidos a otras oficiales gubernamentales, mientras a los demás se les respetarán sus derechos laborales en sus cancelaciones.

Desmadre en el 911

Desglosó que sólo en el Sistema de Vigilancia 911 había alrededor de 600 empleados que no se sabía cuáles eran sus funciones, 300 en la secretaría de Infraestructura, 1 mil en Planificación, entre otras.

El funcionario preguntó: “Ustedes vieron tomas en la Secretaría de Infraestructura cuando se cancelaron estas 300 plazas, simplemente no, porque eran personas que nunca nadie las vio”.

Sobre los medios de comunicación del Estado, refirió que pasan a la Presidencia para ser eficientes actualizando sus servicios, especialmente Canal 8 que debe contener contenido educativo. En tanto, el periódico Poder Popular desaparece, confirmó.

Señaló que los 600 empleados de Canal 8 están plenamente identificados.

Puntualizó que en todas las instituciones se hicieron nombramientos sin contar con el presupuesto. “El 911 es una institución de seguridad nacional, quien está detrás de esas cámaras y quién vigila, eso es lo que se está tratando uno a uno”, mencionó.

El secretario de prensa desgranó que muchos “supuestos empleados” del 911 nunca nadie los vio y llegaron en los últimos días con nombramientos en mano. “Aquí estamos llevando las cosas con calma para poner la casa en orden y lo que estamos revisando en uno a uno los empleados. Se siguen brindando los servicios. Se informó que varias ambulancias están siendo traídas a la capital, eso significa que no tuvieron el mantenimiento durante meses y se estaba a punto de perder sus garantías”, indicó.

Confesó que no se revisaron los antecedentes y el historial de cada uno de los empleados que vigilaban las cámaras de seguridad 911.

Consejo de Ministros

Anunció que la misma noche de la celebración del Consejo de Ministros se les dio dos semanas a los secretarios de Estado para que ofrezcan un informe pormenorizado, luego las instituciones pertinentes deben darle seguimiento a esas denuncias.

Sobre la reformulación del proyecto de presupuesto 2026, ahondó que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, al tiempo que citó la cancelación de la cátedra morazánica y la lectura del libro 28-J.

“Se renovará toda la curricula educativa, hace 20 años no se toca, se hará con los enfoques del Siglo XXI: Matemáticas, Ingeniería, Artes y Ciencias.

Dijo desconocer la agenda del presidente Nasry Asfura en su visita el fin de semana a Estados Unidos, pero aseguró que se publicarán detalles en las próximas horas. JS