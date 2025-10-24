Interponen amparo en CSJ para que Luis Redondo convoque a sesiones parlamentarias

Tegucigalpa – Un recurso de amparo constitucional por violación a los derechos de participación política y funcionamiento del Estado, por la no convocatoria a sesiones parlamentarias, fue interpuesto este viernes ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El abogado Leonel Núñez explicó que en base al principio de convencionalidad donde cualquier hecho que violente los derechos humanos es sujeto a revisión por parte del órgano encargado de hacerlo y en este caso sería la CSJ.

El profesional del derecho refirió que ningún poder está subordinado, pero sí están relacionados unos con otros de una u otra manera, “por lo tanto estamos pidiendo a la Sala Constitucional que le ordene al presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo) que convoque a sesiones”.

La solicitud se realiza en vista de la violación de los derechos fundamentales de los hondureños, estipulados en el artículo 2 de la Constitucional, 45 y 59 para dar el ejemplo, explicó Núñez.

La falta de convocatoria también está violentando normas de la carta democrática, la convención de derechos humanos y civiles, entre otras normas internacionales, afirmó Núñez. VC