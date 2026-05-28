Interpol rescata a dos menores en Comayagüela

Tegucigalpa – La Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó un operativo de prevención y rescate en puntos estratégicos en Comayagüela, municipio del Distrito Central donde se logró el rescate de dos menores de edad.

La operación coordinada por Interpol-DPI, tuvo como objetivo la identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo, deteniendo de raíz posibles dinámicas ligadas a los delitos de trata de personas, explotación sexual comercial y otras conductas criminales conexas.

Cabe señalar que también se contó con el acompañamiento técnico y operativo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), logrando un abordaje integral e inmediato.

En ese orden Interpol reportó los siguientes resultados de impacto:

Se logró la recuperación de dos (02) menores de edad que se encontraban en situaciones de alto riesgo.

Se detectaron seis (06) menores de edad en estado de vulnerabilidad. Ante esto, la Senaf procedió de inmediato a citar a sus familiares para deducir responsabilidades y dar el seguimiento legal pertinente.

En el marco de los delitos conexos, se ejecutó la detención de un ciudadano por la facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. (RO)