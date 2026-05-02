Interpol localiza sano y salvo a menor de 7 años que había sido raptado en la capital

Tegucigalpa – En respuesta inmediata a una denuncia interpuesta en las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró recuperar sano y salvo a un menor de 7 años que había sido raptado en la capital.

– Según las investigaciones indican que, un individuo desconocido habría ingresado al domicilio y, mediante el uso de la fuerza, sustrajo al menor, trasladándolo con rumbo desconocido.

Las acciones operativas fueron ejecutadas por un equipo de la Unidad de Seguimiento y Reporte por Desaparecidos (USRD) de la Interpol quienes, mediante labores de seguimiento y búsqueda, lograron ubicar al menor en la colonia 21 de Febrero, en el municipio del Distrito Central.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el menor se encontraba en el interior de su vivienda cuando salió de su habitación con dirección al baño; sin embargo, transcurridos varios minutos sin retornar, sus familiares procedieron a verificar la situación, constatando que la puerta principal del inmueble se encontraba abierta.

Según las investigaciones indican que, un individuo desconocido habría ingresado al domicilio y, mediante el uso de la fuerza, sustrajo al menor, trasladándolo con rumbo desconocido.

Las diligencias investigativas indican que, un individuo desconocido habría ingresado al domicilio y, mediante el uso de la fuerza, sustrajo al menor, trasladándolo con rumbo desconocido.

Al tener conocimiento del caso, la DPI activó de forma inmediata un operativo de búsqueda, desarrollando recorridos en diversos sectores de Tegucigalpa, así como la revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de ubicar el paradero del menor e identificar al responsable.

Como resultado de estas acciones, se logró localizar el lugar donde el menor permanecía retenido. Al momento de la intervención policial, el sospechoso, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga, abandonando al menor en el sitio antes mencionado.

El niño fue recuperado y posteriormente trasladado a la fiscalía del Ministerio Público, donde se le practicaron las evaluaciones correspondientes, previo a ser entregado a sus familiares.

Actualmente, los agentes policiales continúan con los operativos orientados a la ubicación y captura del presunto responsable, a fin de que sea puesto a disposición de la justicia. JS