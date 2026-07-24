Interpol entrega y expulsa de Honduras a ciudadano ecuatoriano solicitado por EEUU

Tegucigalpa – Mediante una coordinación internacional, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Policía Internacional (Interpol), realizaron la entrega y expulsión del territorio hondureño de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos.

– El ciudadano mantiene una orden de captura pendiente emitida el 19 de mayo de 2026 por el Tribunal Supremo de Nueva York, por el delito de homicidio vehicular agravado.

La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), en el punto fronterizo La Aduana, ubicado en el sector de Las Manos, departamento de El Paraíso.

Se trata de un hombre de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien fue requerido por las autoridades policiales cuando intentaba ingresar al territorio hondureño.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano mantiene una orden de captura pendiente emitida el 19 de mayo de 2026 por el Tribunal Supremo de Nueva York, por suponerlo responsable del delito de homicidio vehicular agravado.

Gracias a las coordinaciones internacionales realizadas por la Unidad de INTERPOL de la DPI, en conjunto con las autoridades competentes de Investigaciones de Seguridad Nacional Homeland Security Invesgations (HSI) de los EE.UU. y con el apoyo de agentes de la Policía Federal de ese país, se concretó la entrega y expulsión del ciudadano extranjero, quien deberá responder ante las autoridades judiciales estadounidenses por el delito que se le imputa.

Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), se realizó la verificación del estatus migratorio del ciudadano mediante el Sistema Biométrico de Migración, confirmándose que había ingresado al territorio hondureño de manera irregular. JS