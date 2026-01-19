Interpol captura a deportado con orden de judicial vigente por el delito de homicidio

Tegucigalpa – Mediante coordinación internacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, logró el arresto de un hondureño con orden de captura vigente, por el delito de homicidio.

– El arrestado venía en un vuelo de deportados desde, Estados Unidos, y al ser identificado se confirmó que contaba con una orden de captura.

La acción policial se ejecutó cuando se le realizó un registro en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en el municipio de La Lima Cortés, en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos de América.

La detención es resultado de una coordinación estratégica internacional con agentes de los Estados Unidos de América, fortaleciendo la identificación y localización de personas requeridas por la justicia hondureña.

El arrestado, un hombre de 34 años de edad, de nacionalidad hondureña, es originario del municipio de Cololaca, Lempira y residía en ese país del norte.

Cabe señalar que, el sospechoso al momento de su ingreso a Honduras, las autoridades confirmaron que registraba una orden de captura pendiente, por suponerlo responsable del delito de homicidio.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras Sección Judicial de Gracias, Lempira, en fecha 28 de junio del año 2021, el cual ya enfrentaba un proceso penal pendiente por un hecho criminal ocurrido en perjuicio del señor Edic Melgar Barrera.

Mientras tanto, una vez fue capturado dicho sujeto fue remitido al juzgado correspondiente, donde deberá responder por el delito que se le acusa. JS