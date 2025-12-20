Intereses políticos tiene en riesgo la democracia, insiste exmagistrado Aguilar

Tegucigalpa – Los intereses políticos son el gran problema en este proceso electoral reiteró este sábado el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar.

El exfuncionario electoral señaló la vinculación entre las cúpulas de los partidos políticos y el organismo electoral “en esta oportunidad no han tenido independencia para tomar las decisiones, las resoluciones y para realizar una cantidad de actividades porque hay una relación casi obedeciendo las órdenes que dan las cúpulas de los partidos”, lamentó.

(Leer) Se acorta ventaja de Asfura sobre Nasralla en primer día del escrutinio especial

Aguilar afirmó que es conocido que la lucha por el poder o por conservarlo, ha generado tanto problema al punto que tiene en riesgo la democracia de Honduras.

El expresidente del TSE recordó que la ley establece el 30 de diciembre como día último para realizar la declaratoria de las elecciones, pero que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Congreso Nacional la hace, debido a las dificultades políticas que enfrenta ese poder del Estado, se corre el riesgo de caer en que no habrán elecciones, “prácticamente no habrían elecciones, entraríamos en un estado de ruptura de la Constitución de la República, casi equivalente a un golpe de estado”.

Aguilar agregó que en este caso Honduras quedaría sin presidente, diputados y entraría en función un organismo de gobierno que pudiera ser el consejo de ministros o alguna designada, pero no como figura de presidenta sino como jefe de estado porque habría una ruptura de la Constitución. VC