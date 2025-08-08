Inter Miami y Tigres se enfrentarán en cuartos de final de la Leagues Cup

Harrison – El Inter Miami se enfrentará en los cuartos de final de la Leagues Cup con el Tigres mexicano.

El equipo que dirige Javier Mascherano terminó la primera ronda del torneo como segundo de la clasificación de la MLS con 8 puntos.

Tigres acabó en el tercer puesto de la Liga MX con 6 puntos.

Este partido de cuartos de final se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

El Inter Miami acaba de fichar a Rodrigo de Paul y ya sabe lo que es ganar la Leagues Cup puesto que se proclamó campeón en la edición inaugural de 2023. EFE

