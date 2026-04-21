Inter Miami visita Salt Lake tras el estreno victorioso de Hoyos

Washington- El Inter Miami visita este miércoles al Real Salt Lake en partido de la novena jornada de la MLS tras el estreno victorioso de Guillermo Hoyos en el banquillo de las ‘Garzas’ el pasado fin de semana.

Inter Miami se impuso por 2-3 al Colorado Rapids con un doblete de Lionel Messi, actuación que le valió ser elegido mejor jugador de la jornada por segunda vez esta temporada.

Messi suma siete goles en lo que va de campeonato liguero, a dos del máximo anotador de la MLS, el croata Petar Musa, del Dallas.

El triunfo en Denver también le valió al Inter Miami para escalar a la segunda posición del Este con 15 puntos, a cuatro del líder, Nashville, que descansa en este jornada intersemanal.

Enfrente se encontrará a un Real Salt Lake que ha arrancado bien la temporada y que marcha quinto en el Oeste con 16 puntos y un partido menos. Los de Utah tienen al catalán Sergi Solans como máxima referencia ofensiva, con 5 dianas hasta la fecha.

En otros partidos destacados en el Este, Columbus Crew recibirá al LA Galaxy, Cincinnati visitará al New York City o el Atlanta United de Gerardo ‘Tata’ Martino buscará reaccionar frente al New England Revolution.

También jugarán New York Red Bulls-DC United, Toronto-Philadelphia y Orlando-Charlotte.

San Jose, a por el liderato en el Oeste

Los San Jose Earthquakes cerrarán la jornada intersemanal con su duelo frente al Austin del valenciano Nico Estévez. San Jose ha protagonizado un inicio de liga sorprendente, empatado en el liderato del Oeste con Vancouver Whitecaps con 21 puntos.

Este miércoles, los Earthquakes tendrán la posibilidad de ponerse líderes en solitario ya que los Whitecaps, al igual que Nashville, también descansan.

Los hombres de Bruce Arena llegan a la cita tras golear el pasado fin de semana por 1-4 al Los Angeles FC, con el estreno goleador en MLS del alemán Timo Werner.

Más allá de este duelo y el de Salt Lake City, en el Oeste, LAFC recibirá al Colorado Rapids tratando de resarcirse de la goleada encajada contra San Jose a una semana de su eliminatoria de ‘Concachampions’ frente al Toluca.

Además, el Houston Dynamo recibirá San Diego y el Minnesota United visitará al Dallas después de que el colombiano James Rodríguez reapareciese en la MLS tras su ingreso de principios de abril. EFE/ir