Intentos de saqueos y tomas de carretera se reportan en SPS y La Paz

San Pedro Sula– Personas que protestan en las afueras de la alcaldía de San Pedro Sula intentaron abrir negocios de pequeños emprendedores y empresarios de la zona.

Los manifestantes se apostaron en el centro de la ciudad donde mantenían una toma contra el alcalde Roberto Contreras por el incumplimiento de promesas.

Los manifestantes quemaron llantas frente a la alcaldía y evitaron el paso en la zona.

Se presume que los manifestantes serían miembros del partido Libertad y Refundación (Libre).

Los miembros de la Policía Nacional tomaron el control de la situación tras lanzar gas lacrimógeno a los manifestantes.

Hasta el momento se estima que los manifestantes abrieron al menos dos negocios.

Protestas en Yarumela, La Paz

En Yarumela, La Paz, seguidores de Libre mantienen una toma de la carretera en la que colocaron llantas para impedir el paso.

La protesta mantiene totalmente bloqueado el paso vehicular en la carretera C7, a la altura de Yarumela, en el desvío hacia San Antonio y La Paz.

Manifestantes, identificados por pobladores como presuntos simpatizantes del Partido Libre, realizaron quema de llantas y árboles, provocando largas filas de vehículos en ambos sentidos. IR