Intentan incendiar oficinas de la regional del Sistema de Emergencia 911 en Choluteca

Tegucigalpa – Desconocidos intentaron incendiar las oficinas de la regional del Sistema de Emergencia 911 en Choluteca, sur de Honduras.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Choluteca atendieron y controlaron el incendio estructural en el edificio del 911, ubicado en el sector de Linaca, se informó.

El fuego provocó daños estructurales en la pared externa, el cielo falso, mobiliario de oficina, aire acondicionado y dos motocicletas, entre otros bienes de la oficina regional.

Ver: Sistema 911 revela otorgamiento irregular de plazas que triplicó planilla de 2022 a 2025

Se desconoce quiénes y la razón por la que se provocó este conato de incendio.

Cabe señalar que esta dependencia estatal transita una crisis a causa de despidos y la identificación de sobre personal contratado en la anterior administración.

Desde hace varios días empleados de la institución denuncian que no los dejan entrar.

Desde la nueva administración se ha anunciado que la dependencia atraviesa una transición de reestructuración. (RO)