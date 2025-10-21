Intenso tráfico vehicular en carretera a Valle de Ángeles por reparación de tramo carretero dañado por lluvias

Tegucigalpa- Un fuerte congestionamiento vehicular se registra desde tempranas horas de este martes en el sector de Zarabanda, carretera que conduce hacia los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucía, entre otros debido a los trabajos de reparación de una alcantarilla colapsada por las recientes lluvias y la saturación del suelo.

Según autoridades locales, el terreno cedió el fin de semana pasado, provocando la formación de un socavón y el daño total de una trocha, situación que obligó al cierre parcial de la vía. Los trabajos son ejecutados por cuadrillas de mantenimiento vial que realizan el cambio completo del sistema de alcantarillado, el cual ya presentaba fallas desde el martes anterior.

El alcalde de Santa Lucía, Julio Avilés, informó que en la zona 15 familias fueron evacuadas preventivamente ante el riesgo de deslizamientos y que al menos una vivienda deberá ser demolida completamente debido al deterioro estructural.

Avilés detalló que, aunque los ingenieros recomendaron cerrar totalmente el paso vehicular, esto no fue posible debido al alto flujo de automóviles que circulan por la zona. “Se decidió trabajar por partes, cerrando un carril a la vez”, explicó.

Actualmente, el paso se habilita de forma alternada cada 40 minutos por carril, lo que ha provocado filas de hasta dos horas en ambos sentidos de la carretera. A partir de hoy, entre las 5:00 y 7:00 de la mañana se suspenderán los trabajos temporalmente para facilitar el desplazamiento de las personas que se dirigen a sus centros de trabajo, mientras que el resto del día continuarán las labores.

Las autoridades estiman que las obras podrían extenderse entre una y dos semanas, dependiendo de las condiciones del clima y del terreno.

Aunque no existe un dato actualizado de tráfico vehicular desde 2013, en aquel entonces cerca de 13 mil vehículos transitaban diariamente por esta carretera; sin embargo, el alcalde señaló que esa cifra ha aumentado significativamente, lo que ha complicado aún más la situación vial en el sector.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener la paciencia y la prevención mientras se realizan los trabajos necesarios para garantizar la seguridad y estabilidad de la vía.LB