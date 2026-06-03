Intensas lluvias provocan un muerto, inundaciones en calles y caos vehicular en San Pedro Sula

Tegucigalpa/SPS-Las fuertes lluvias que se registran desde las 3:00 de la madrugada de este miércoles han provocado inundaciones urbanas en distintos sectores de San Pedro Sula, generando serias afectaciones en la circulación vehicular y peatonal de la capital industrial del país, asimismo, cobró la primera víctima, un indigente de aproximadamente 60 años.

Según los primeros reportes de elementos de la Policia Nacional que se apersonaron al lugar donde fue encontrado el cuerpo, el hombre habría sido arrastrado por las fuertes corrientes, provocadas por las lluvias, pero se espera el reporte final. Y de momento la víctima se encuentra en calidad de desconocido.

Entre los puntos más afectados se encuentra la avenida Juan Pablo II, donde varios tramos permanecen cubiertos por agua. A pocos metros del mercado Dandy, la acumulación de agua ha obligado a numerosos conductores a detener sus vehículos, ocasionando congestionamientos y largas filas.

Asimismo, se reportan inundaciones en la 20 calle, la 7 calle, sectores del anillo periférico y la 13 calle, donde las precipitaciones han reducido considerablemente la visibilidad y dificultado el tránsito.

Las autoridades también informaron sobre afectaciones en la comunidad de La Providencia, en el sector de Chamelecón, una de las zonas bajas de San Pedro Sula, donde el agua ha comenzado a acumularse en calles y áreas residenciales.

Ante esta situación, se recomienda a conductores y transeúntes extremar las medidas de precaución, evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a los reportes de las autoridades de emergencia.

Los pronósticos indican que las lluvias podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se mantiene la vigilancia en los sectores vulnerables a inundaciones urbanas y posibles desbordamientos de drenajes pluviales.LB